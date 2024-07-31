الاحتلال يغتال الصحفيان إسماعيل الغول ورامي الريفي في غزة

وطن: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، اليوم الأربعاء، بقصف استهدفهما أثناء وجودهما في سيارتهما بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية ان القصف كان بجوار منزل الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية المدمر في مخيم الشاطئ أثناء وجود عدد من الصحفيين.

واضافت أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر تجمع الصحفيين أمام منزل الشهيد هنية المدمر، وأضاف أن جثامين الشهداء الصحفيين نقلت إلى مستشفى المعمداني.

وأوضحت أن زوجة إسماعيل الغول وابنته الوحيدة لن تستطيعا توديعه، لأنهما في المناطق الوسطى للقطاع، مشيرا إلى أنهما لم تلتقياه منذ نحو 8 أشهر.

فيما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن استشهاد الصحفيَين إسماعيل الغول ورامي الريفي رفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت قوات الاحتلال نكّلت واعتقلت سابقا الشهيد إسماعيل الغول من مستشفى الشفاء بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع للمرة الثانية في مارس/آذار الماضي.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، يستهدف الاحتلال الطواقم الصحفية.

المصدر : الجزيرة