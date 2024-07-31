مسيرات في عدة محافظات بالضفة تنديدا باغتيال هنية ودعوة للوحدة الوطنية

وطن: شارك مئات المواطنين، اليوم الأربعاء، في مسيرات في عدة محافظات بالضفة الغربية تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ففي رام الله، جابت مسيرة شوارع المدينة، حيث أعرب المشاركون خلالها عن خالص العزاء والمواساة إلى عائلة هنية وشعبنا الفلسطيني، ورددوا الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية.

كما ندد مشاركون في مسيرة بمدينة نابلس، دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الوطنية والشعبية، باغتيال هنية.

وأكد المشاركون أن جريمة اغتيال هنية يندى لها الجبين، داعين إلى رص الصفوف وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وشارك عشرات المواطنين في مدينة طوباس، في وقفة جماهيرية، ومسيرة جابت شوارع المدينة، تنديداً باغتيال هنية.

وشارك في الوقفة، والمسيرة التي انطلقت من دوار الشهداء إلى ميدان الدولة وسط المدينة، ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية في طوباس.