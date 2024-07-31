عرابي: اغتيال هنية شكّل صدمة كبيرة والأيام القادمة ستشهد تصعيدا كبيرا ومزيدا من المجازر في غزة

عملية الاغتيال هي اختراق كبير للأمن في إيران، وعلى السلطات الإيرانية أن تجيب على ذلك

عملية الاغتيال ضربة موجعة وكبيرة، سيترتب عليها استحقاق على إيران

الاحتلال قرر تغيير قواعد الاشتباك عندما استهدف فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية واغتال هنية في إيران

نتنياهو يبحث من خلال عمليات الاغتيال عن صورة نصر لتقديمها للمجتمع الاسرائيلي المنقسم على نفسه

وطن: قال الزميل معمر عرابي إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية شكل صدمة على الرغم من أنه كان متوقعا ذلك سيما ان سبقه قبل أشهر نائبه صالح العاروري، واسمه مدرجا في قائمة الاغتيالات التي وضعها الاحتلال.

وأضاف أن الصدمة في عملية الاغتيال هذه أنها للرجل الأول في حركة حماس، وأن عملية الاغتيال تمت في ايران، حيث أنه يوجد تصور ان إيران دولة لها سيادة وامان. مشيرا إلى أن عملية الاغتيال هي اختراق كبير سيما ان هناك تقارير اعلامية تتحدث عن ان الصاروخ دخل الى الغرفة التي كان يتواجد بها هنية، وقد جرى على تواجد في إيران 36 ساعة. متسائلا كيف جرى ذلك الاختراق سيما أن بعض التقارير تتحدث عن أن الصاروخ أُطلق من الاراضي الايرانية، لذلك على السلطات الايرانية ان تجيب على ذلك.

وقال عرابي خلال لقاء عبر إذاعة "مونت كارلو" إن اغتيال هنية سيزيد الامر تعقيدا في المدى القصير، والتاريخ الفلسطيني حافل بالاغتيالات من قبل الاحتلال، حيث أُغتيل قبله الشيخ احمد ياسين والرنتيسي اوبو شنب وغيرهم.

وبيّن أن المجتمع الفلسطيني في كافة اماكن تواجده يعيش حالة صدمة وذهول. واصفا عملية الاغتيال بأنها ضربة موجعة وكبيرة، سيترتب عليها استحقاق على إيران. كما أنها ستشكل إستدارة كبيرة على الأرض في غزة وساحات محور المقاومة الأخرى.

وأعرب عن اعتقاده بأن اغتيال هنية لن يؤدي الى هزة داخل حماس أو في البيت الفلسطيني كما لن تؤدي إلى مراجعة للعلاقة مع إيران او الابتعاد عنها، حيث ثبت للمقاومة ان العرب الرسميين هم شركاء في الحرب على غزة ومن يسمون أنفسهم بوسطاء يضغطون على المقاومة لذلك شهدنا استدارة من حماس وفصائل المقاومة نحو ايران ومحور المقاومة.

وقال عرابي: لا اعتقد أن ما يفعل حزب الله هو فقط جبهة اسناد، بل هو له ابعاد استراتيجية على الكيان ومستقبله، اليوم حزب الله يفرض منطقة امنية عازلة داخل فلسطين المحتلة، حيث تدرك "إسرائيل" أن قدرات حزب الله اليوم ليست كما كانت عام 2006.

وأضاف أن الاحتلال قرر تغيير قواعد الاشتباك، عندما استهدف فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية وعندما اغتال هنية والان هناك تقارير تتحدث عن اغتيال مسؤولين ايرانيين في السيدة زينب بدمشق، لذلك اعتقد أننا أمام جبهة تصعيد خلال الأيام المقبلة سواء في غزة او لبنان، وسيزداد الوضع تعيقدا ونتنياهو سيستمر في المجازر وحرب الابادة.



وأكد أن الاسرائيلي هو من يبادر في الحرب والتصعيد، حيث يحاول نتنياهو تغيير قواعد الحرب والاستدارة نحو البحث عن أي صورة نصر في استهداف فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية او هنية لتقديمها للمجتمع الاسرائيلي المنقسم على نفسه، رغم الكلفة العالية التي قد تأتي على الكيان، أما على قدرات المقاومة فلا اعتقد يكون هناك تغيير بعد عملية اغتيال هنية او استهداف فؤاد شكر، حيث اُغتيل عباس موسوي وعماد مغنية وغيرهم وقادة كثيرون من حماس ولكن لم تتأثر قدرات المقاومة في حزب الله او حماس.