خامنئي: الثأر لدماء هنية واجب على إيران لأنه استشهد على أرضنا

وطن: أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أنّ "الاحتلال الإسرئيلي المجرم الإرهابي أعدّ لنفسه عقاباً قاسياً" عبر اعتدائه على العاصمة طهران، واغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية.

وشدد خامنئي على "أنّ الثأر لدماء هنية من واجب إيران، لأنّه استشهد على أرضنا"، مضيفاً أنّ اغتيال هنية، الذي كان ضيفاً في طهران، هو فاتحة لعقوبة شديدة جلبها الأعداء على أنفسهم".

وتابع خامنئي مؤكداً أنّ الشهيد "قضى عمره في النضال، وكان مستعداً للشهادة وقدّم أبناءه وذويه على هذا الطريق"، مشيراً إلى أنّ "جبهة المقاومة العظيمة في حداد".

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أنّ اغتيال الشهيد هنية "عمل جبان، وسيتلقى فاعلوه الرد من دون شك".

بدوره، شدد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، على أنّ الاحتلال "سيتكبّد ثمناً باهظاً" بعد تنفيذه الاغتيال.