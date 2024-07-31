منظمة البيدر: مستعمرون يستولون على أنابيب المياه المغذية لتجمع عرب الكعابنة المهجر

وطن: أستولى مستعمرون، اليوم الاربعاء ،على أنابيب المياه التي كانت تغذي تجمع عرب الكعابنة المهجر في المعرجات الوسطى شمال غرب اريحا شرق الضفة الغربية .

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي ا، بأن مستعمرين من البؤرة الاستعمارية المجاورة لتجمع غرب الكعابنة المهجر في المعرجات الوسطى ،استولوا على أنابيب المياه التي كانت تغذي النجمع قبل تهجيره ،وقاموا بسحب الانابيب بواسطة سيارة تابعة لهم ،وايضا دمروا باقي الانابيب عبر اتلافها.

وأضاف مليحات ،ان عمليات الاستيلاء والتدمير التي يمارسها المستعمرون تتم على عدة مراحل ،حيث قاموا في وقت سابق من هذا العام بهدم بركسات لعرب الكعابنة في نفس المكان ،واليوم قاموا بالاستيلاء ومصادرة واتلاف أنابيب المياه التي كانت تغذي النجمع بالمياه.