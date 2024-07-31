مستوطنون يحاولون الاستيلاء على أرض في بيت جالا غرب بيت لحم

وطن: اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي زراعية، في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم بهدف الاستيلاء عليها.

وقالت أليس قيسية ابنة مالك الأرض رمزي قيسية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمتهم أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة المخرور شمال غرب بيت جالا، واعتدوا عليهم، وأزالوا الغرفة الزراعية والمطبخ وكل ما فيها، بهدف الاستيلاء على الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات، مؤكدة أن العائلة تملك أوراقا ثبوتية بملكيتها للأرض، وأنها كسبت قضية من إحدى محاكم الاحتلال تؤكد أحقيتها بالأرض، وتم تسجيلها بشكل رسمي.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت للمواطن رمزي قيسية قبل سنوات مطعما أقيم على نفس الأرض، إضافة إلى أن المستوطنين استولوا على أراضي لمواطنين في منطقة المخرور في بيت جالا، وأقاموا بؤرة استيطانية فوقها.