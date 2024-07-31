الرجوب ناعياً هنية: جريمة نكراء يجب أن تكون حافزاً لبناء وحدة وطنية

وطن: نعى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مؤكداً أنّ الشهيد التحق بركب شهداء فلسطين المحتلة، الذين ارتقوا على درب الحرية والاستقلال.

وشدّد الرجوب على أنّ اغتيال الاحتلال قائداً سياسياً ومسّه بسيادة دولة عظمى "يعكسان الاستخفاف بدماء الفلسطينيين وسيادة دولة عظمى، متابعاً بأنّ ما اقترفه الاحتلال جريمة نكراء تُضاف إلى سجل طويل من جرائم الاحتلال، استمراراً لحرب الإبادة الشاملة".

كما أشار الرجوب إلى أنّ الشهيد هنية كان يصرّ على الوحدة الوطنية على نحو يحافظ على المشروع الفلسطيني النضالي، مشدداً على أنّ مسلسل جرائم الاحتلال يجب أن يكون حافزاً لبناء وحدة وطنية".

وفي الإطار نفسه، أمل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بـ"فتح صفحة جديدة للوحدة والبدء في حوار وطني شامل".

يُذكر أنّ الاغتيال جاء خلال زيارة قام بها هنية إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.