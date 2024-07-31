8 شهداء في قصف للاحتلال على الزوايدة وسط قطاع غزة

وطن: استُشهد ثمانية مواطنين، اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية إن طائرة مسيرة للاحتلال، استهدفت مجموعة من المواطنين قرب شركة الكهرباء في منطقة الزوايدة، ما أسفر عن استشهاد ثمانية مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39445 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91073 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.