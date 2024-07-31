الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين "عملية الاغتيال الجبانة للشهيد اسماعيل هنية"

وطن: ادان الحزب الشيوعي الفلسطيني "اغتيال القائد الوطني الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية، والذي قضى خلال عملية اغتيال جبانة في العاصمة الايرانية طهران".

وقال الحزب في بيان وصل لوطن نسخة عنه "ان هذه العملية الجبانة لن تؤدي الا الى مزيد من المقاومة والصمود في وجه حرب الابادة التي تخاض ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

واضاف "إن هذا الاغتيال الجبان يجب الرد عليه من خلال توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني والى الابد ، وتصعيد المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، كما يجب عدم المراهنة على ما يسمى المفاوضات مع هذا الكيان الفاشي وعدم المراهنة على الولايات المتحدة او الرجعيات العربية التي تبيع الوهم لابناء شعبنا بما يسمى عملية السلام."