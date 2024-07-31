مستوطنون يقتلعون 80 شجرة زيتون ولوزيات جنوب الخليل

وطن: أقدم مستوطنون اليوم الأربعاء، على اقتلاع وتكسير 80 شجرة زيتون ولوزيات في أراضي المواطنين بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن مستوطنين من بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين بمنطقة أم الهيمان بمسافر يطا، اقتحموا قرية خلة الضبع بمواشيهم واقتلعوا وكسروا 80 شجرة زيتون ولوزيات تعود ملكيتها للمواطن سليمان علي الدبابسة.

كما نصب مستوطنون بيوتا متنقلة "كرفانات" لتوسيع البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي أم الهيمان، القريبة من قريتي المفقرة وشعب البطم بمسافر يطا.