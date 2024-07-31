ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39,445 شهيدا و91,073 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39,445 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و91,073 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 45 شهيدا و77 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.