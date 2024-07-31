الاحتلال يهدم غرفة زراعية في جبل المكبر

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية في جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي "إمليسون" في البلدة وهدمت غرفة زراعية.

يُذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى بالضفة الغربية المحتلة منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم ومنشآتهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.