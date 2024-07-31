الملتقى الوطني الديمقراطي يُدين اغتيال القيادي إسماعيل هنية

وطن: أدان الملتقى الوطني الديمقراطي جريمة اغتيال القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال الملتقى في بيانٍ وصل لوطن نسخة عنه إن اغتيال هنية يأتي استمراراً لتاريخ طويل ودموي من اغتيال القادة السياسيين والعسكريين والمفكرين الفلسطينيين واستهداف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية للتحرر وتقرير المصير والعودة.

وجاء في البيان أن "الرد الوحيد المقبول لهذه الجريمة النكراء هو الوحدة الوطنية على أساس رص الصفوف وإعادة صياغة العلاقات الوطنية والمنظومة السياسية الفلسطينية بطريقة تضمن الانتصار لتضحيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الابادة والاستعمار الاحلالي".