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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

31.07.2024 11:09 AM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا  يوم الخميس الموافق 1/8/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة بيت حنينا وتشمل: كامل منطقة شارع المروحة , أجزاء من شارع الزيتونة , أجزاء من شارع الأيام .  

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


 

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