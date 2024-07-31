شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 1/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة بيت حنينا وتشمل: كامل منطقة شارع المروحة , أجزاء من شارع الزيتونة , أجزاء من شارع الأيام .

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



