شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس
31.07.2024 11:09 AM
وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 1/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
أجزاء من منطقة بيت حنينا وتشمل: كامل منطقة شارع المروحة , أجزاء من شارع الزيتونة , أجزاء من شارع الأيام .
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.