شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا وذلك يوم الخميس الموافق 1/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: الديوك الفوقا , النويعمة , البانانا لاند , منتجع أمواج , مصنع المياه (جريكو) , معسكرات الجيش النويعمة , برج جوال النويعمة , إسكان ضباط الشرطة , إسكان مدينة القمر والعقارية , إسكان البنسيان , مدرسة عمر بن الخطاب , مبنى الدفاع المدني بمنطقة النويعمة , دير قرنطل , مضخات مياه النويعمة , منتجع براديس , بئر اقطيشات , محطة الطاقة الشمسية في منطقة النويعمة , مستودعات سلطة الطاقة , خزان مياه الأمن الوطني , شركة سند النويعمة , بئر شركة أبو جرار النويعمة والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.