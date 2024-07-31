"الله يسهل عليك يا حاج".. نجل إسماعيل هنية يرثي والده

رام الله - وطن: نعى عبد السلام هنية والده رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وقال إن العائلة جهزت نفسها لخبر استشهاده منذ فترة.

وأردف، "وكما قال الشهيد عندما تلقى خبر استشهاد أولاده الله يسهل عليكم، فنكررها ونقول الله يسهل عليك يا حاج، حيث كان أملك دائما أن يرضى الله عليك، فنسأل الله أن يتقبلك".

وأضاف "أن مسيرة القادة إما نصر أو شهادة، مبينا "نحن مثل أبناء شعبنا الذين يتلقون خبر استشهاد أقربائهم".

وأردف، "وكما قال الشهيد عندما تلقى خبر استشهاد أولاده الله يسهل عليكم، فنكررها ونقول الله يسهل عليك يا حاج، حيث كان أملك دائما أن يرضى الله عليك، فنسأل الله أن يتقبلك".

وأشار نجل الشهيد هنية، إلى تعرض والده لـ 4 محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها، واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائمًا.

وأضاف، "عشنا مع والدي مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة، ووطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يُخبرنا منذ كنا صغارًا أنه قد يرتقي شهيدًا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".

وأكد، أن القائد هنية كان حريصًا على الوحدة الوطنية ويسعى لأجل وحدة الصف الفلسطيني، ونؤكد أن هذا الاغتيال لن يوقف عزم المقاومين حتى التحرير.