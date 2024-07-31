إضراب شامل في الضفة الغربية بعد اغتيال هنية

رام الله – وطن: عم الإضراب الشامل الضفة الغربية المحتلة الأربعاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وجاء الإضراب استجابة لدعوات القوى والفصائل السياسية والنقابات ومؤسسات أهلية، تعبيرا عن الغضب من حادثة الاغتيال.

ونعت مساجد الضفة هنية وتلت بيان حركة حماس ودعت إلى المشاركة في الإضراب الشامل.

وصباح الأربعاء أعلنت حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "تنعى لأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".