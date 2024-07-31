الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل ويغلق طرقا رئيسية فيها

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل وأغلقت طرقا رئيسية فيها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت، ادهم صبحي مجاهد التميمي، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت جمال رامي جمال المغربي، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما ونقلتهما الى جهة غير معلومة.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.