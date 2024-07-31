حزب الشعب يُدين جريمة اغتيال القيادي إسماعيل هنية ويحمل الاحتلال المسؤولية

وطن: أدان حزب الشعب بشدة في بيانٍ له اغتيال القيادي إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، ويرى فيها تطوراَ خطيراَ لتفجير المنطقة بدل استغلال كل الفرص المتاحة من أجل وقف العدوان وتجنيب المنطقة مخاطر انفجارات شاملة لا تحمد عقباها.

وقال الحزب في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إن دولة الاحتلال الاسرائيلي بانتهاكها المتواصل لسيادة دول المنطقة، واستمرار ارتكابها الإبادة الجماعية ضد شعبنا، فإنها تؤكد اصرارها على فرض الهيمنة على المنطقة بواسطة الإرهاب المنظم والقوة الغاشمة خارج أية معايير معهودة للقانون الدولي".

وأضاف البيان إن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وأحرار العالم لا يمكن ان يستسلموا لهذا الانفلات العدواني الغاشم لدولة الاحتلال والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما سيزيد ذلك من تصميم شعبنا وهذه الشعوب على التحرر من الهيمنة الاستعمارية الأمريكية والصهيونية، ومن أجل تحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا.