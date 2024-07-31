عمر صبره يكتب لوطن.. تأملات زيارة مكتبة محمد وعايدة البطراوي

اخيرا تم تلبية دعوة الصديق المهندس خالد البطراوي لزيارة مكتبة الوالد محمد البطراوي ابو خالد والوالدة عايدة البطراوي رحمهم الله، دخلت المكتبة المنزلية لأول مرة فكانت الرفوف على الاربع جهات من المكان مليئة بالكتب، يعبق المكان برائحة الكتب التي أعشقها وخاصة رائحة الورق للكتاب القديم، ولكن عيب المكان أن به رائحة الرطوبة التي وعدني بأن يتم معالجتها قريبا بالإضافة إلى أن المكان بحاجة إلى الإنارة بشكل أفضل وهنا ينطبق المثل الشعبي القديم على المهندس خالد (باب النجار مخلع).

تنقلت بشكل سريع حول الكتب والرفوف وتعرفت على آلية الفهرسة اليدوية التي ابتدعها المهندس خالد لنفسه لترتيب المكتبة ومعرفة مكان كل كتاب، وتأملتها بنظرة من الحب والشغف للمكان ورمزيته.

انتقلنا للحديث حول ذكريات والده حول الكتابة وقد اهداني كتاب والده الشعري التي خط قصائده الشعرية بخط يده حيث تم بعد وفاة المرحوم ابو خالد البطراوي اصدار الديوان الشعري عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين وبمقدمة من الشاعر مراد السوداني رئيس إتحاد الكتاب.

قصة دفتر كتاب الشاعر محمود درويش

لقد حدثني عن حادثة دفتر مكتوب بخط يد والده رحمه الله لديوان شعري بعنوان "احبك او لا احبك" صدر مطلع السبعينات حيث كان ممنوعا من الاقتناء بالأمر العسكري الإسرائيلي رقم ٣٧٨ وهو الامر بشأن تعليمات الامن، حيث قام والده بنسخ الديوان بالكامل في شركة الكهرباء بشارع صلاح الدين بالقدس وهو يسكن مدينة رام الله وقد جاء المفتش العسكري الكابتن موريس الي البيت باحثا عن كتب ممنوعة موجوده لديه ضمن قائمة الكتب الممنوعة بالأمر العسكري الإسرائيلي ... فوجد الدفتر وتم احتجاز الوالد والابن واعتقال حيث تم عرضهما على محكمة عسكرية بتهمة حيازة "كتاب ممنوع" بأمر عسكري للشاعر محمود درويش.

فلما عرض الكابتن موريس على القاضي الدفتر استفسر القاضي " لماذا تحتجز الطفل مع والده وهو لا يوجد بحيازته الكتاب" .. فرد الكابتن موريس بالقول " مادام الكتاب في البيت فقد قرأه الطفل" عندها قال القاضي للكابتن موريس " عليك إذا ان تحتجز كل العائلة". واستفسر القاضي من الوالد باللغة العبرية التي يتقنها " لماذا بحوزتك الكتاب الممنوع؟" فرد ابو خالد بالقول أنه لا يوجد بحوزته اي كتاب ممنوع بل هو دفتر مكتوب بخط اليد وكتب في القدس والأمر العسكري لا يشمل القدس ويقول بصريح العبارة ان الكتب هي الممنوعة وليس الدفاتر " فأمر القاضي العسكري بالإفراج عنه.

هذه احدى الروايات التي تمت بجلستنا الطويلة وقال لي خالد ان الدفتر سيكون بإذنه تعالى أحد مقتنيات المتحف الذي يقوم والعائلة بالتحضير له ويشمل مقتنيات والده ووالدته.

قصة رواية بديا بلدي ... ترنيمة بَدّ.

وقد اهداني كتاب رواية "بديا بلدي ... ترنيمة بَدّ" التي كتبت من قبل الروائية الفلسطينية اسماء عيسى سلامه وهي من قرية بديا بمحافظة سلفيت وسرد لي قصتها كيف بدأت العلاقة بعمل تقرير هندسي حتى وصلت إلى تقديمه مفتاح المكتبة وكيف بدأ تشجيعه لها بنشر مقاله أسبوعية بوكالة وطن حتى وصلت إلى رواية، وقد كتب مقدمة الرواية.

بدأت بقراءة الرواية و شدني الأسلوب الادبي والمخزون اللغوي والسرد بين السيرة الذاتية والنص الأدبي وقد يكون لي مقالة حولها.

قصة رواية القوقعة

جذبني بحديثه حول رواية الكاتب والروائي مصطفى خليفة "القوقعة / يوميات متلصص" الصادرة عن دار الادب عام 2008، وقد قمت باستعارتها، وهي رواية تتحدث عن تجربة الكاتب بالسجون السورية بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وهو يساري التوجه، ومسيحي الديانة، قضى في السجن ثلاثة عشر عاماً.

قصة رواية "السجينة"

خلال الحديث سألني هل قرأت رواية "السجينة" للكاتبة المغربية مليكة أوفقير ، أجبت بالنفي.

فعرض على قرأتها، الرواية صادرة عن دار الجديد عام 2000 وتتحدث عن تجربة شخصية للكاتبة مليكة أوفقير وعائلتها من طفولتها التى أمضت أحد عشر عاما في القصور الملكية إلى تجربتها في السجون المغربية و هروبها إلى فرنسا ومن ثم كتابتها الرواية. وقد قمت ب

استعارة الرواية.

الروائي أحمد رفيق عوض ومعاناة الكاتب.

تحدثنا طويلا حول الصديق الدكتور أحمد رفيق عوض وإبداعه وكتاباته، حيث قال لي خالد " اقرأ ما ذكره الكاتب عن تجربته الشخصية والإبداعية في كتاب أدباء في رام الله" وقد قمت على الفور بقراءة شهادته في المكتبة وبحثنا عن رواية العذراء والقرية التي نشرها عام 1992 تلك الراوية التي سببت معاناة للكاتب ثمنا لإبداعه، وقد استعرت الرواية لقراءتها.

إن تجربة الروائي أحمد رفيق عوض الإبداعية التي يدفع ثمنها الكاتب من تنمر المجتمع ... ذكرتني بتجربة الروائي السوري الشيوعي حيدر حيدر ومعاناته عندما تم إعادة طباعة روايته "وليمة لأعشاب البحر " في مصر عام 2000، بالإضافة لتجربة الكاتبة ميسون أسدي وهي من كتاب الداخل الفلسطيني 48 وكيف كتبت قصة قصيرة عن الأطفال والهجوم الذي تعرضت اليه عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لما كتبته بقصتها القصيرة للأطفال.

أحمد رفيق عوض العبادي مواليد 10 آذار 1960 في قرية يعبد بجنين، وهو كاتب قصصي وروائي له عدة روايات منها " البحث عن التفاح" وهي (مجموعة قصص قصيرة)، والروايات التي اصدرها منها قدرون، العذراء والقرية، مقامات العشاق التجار، آخر القرن، القرمطي، عكا والملوك، بلاد البحر.

بالإضافة إلى أنه كاتب ومحلل سياسي ويكتب المقالات بالصحف المحلية والدولية.

علما بأنني استعرت من المكتبة الكتب الاربعه و اهداني خالد البطراوي مجموعه كتب أخري ما بين الأدب والتاريخ والسياسة.

ذكريات الماضي الجميل

كانت زيارتي لمكتبة عايده ومحمد البطراوي قد ارجعتني إلى بداياتي في القراءة اثناء مرحلة الثانوية والجامعة قبل خمسة وعشرون عاما عندما كنت اشتري الكتب من المكتبه الهاشمية في مدينة غزة لصاحبها المرحوم خميس ابو شعبان، حيث شاهدت الكتب المصرية تعود إلى مؤلفين وأدباء لهم تاريخ عريق بالثقافة العربية وتأثيرها من عباس العقاد وطه حسين ومحمود امين العالم و انيس منصور وتوفيق الحكيم وغالي شكري ورجاء النقاش ونجيب محفوظ ورفعت السعيد وعادل حسين وعبد الوهاب المسيري بموسوعته الهامة، وقد تحدثنا خلال الجلسة عن المسيري مطولاً.

وقد تعرفت من خلال المكتبة الهاشمية بمدينة غزة على عدد من الكتاب العرب امثال محمد الماغوط وحنا مينا وحسين مروة.

دائما يسحرني عالم الكتب يغمرني الحب والحنين والتأمل .... عالم يحرك في بحار المعرفة والثقافة والمعلومات وهو بحق ... غذاء الروح، الكتب هي العشق والشغف الابدي للروح.

ومن اللحظات الجميلة في المكتبة وانت تتأمل موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" للمرحوم دكتور عبد الوهاب المسيري اننا قرأنا سويا مقدمة الموسوعة الرائعة التي أوصى كل باحث بالقضية الفلسطينية أن يقرأها.

ختاماً: مهندس خالد بطراوي شكرا جزيلا على الاستضافة التي لم أتوقع أن تكون بهذه الروعة والجمال والراحة والرخاء، وعليك اكمال المشروع الذي قمت به والعائلة وإنجاز المتحف وإنجاز ترتيب المكتبة التي ستكون عنوانا للباحثين والكتاب والقراء. المكتبة بها كتب مرت عليها سنوات طويله من طباعتها وقد لا نجدها بالاسواق ومن تاليف باحثين كتبوا عن تاريخ فلسطين وتاريخ الادب والسياسة خاصه خلال فترة الحقبة السوفيتية وهي الملجأ للباحث لانه سيجد الكتب التي يحلم أن يجدها للكتابة المتخصصة.

بإذنه تعالى ... سيكون لي زيارات متعددة ومتكررة للمكتبة شكرا جزيلا.

من الكلمات الشعرية للمرحوم محمد البطراوي:

يمكن للكتب

أن توقف زحف النسيان

ولكن ..

كل حبر الكتب

والمطابع

لا يعيد

دموع الذكريات

وسواقي الندم!

السيرة الذاتية محمد خالد البطراوي

هو كاتب وناقد أدبي وشاعر فلسطيني، ولد في قرية أسدود عام 1928، ثم هاجر مع عائلته منها على إثر نكبة عام 1948 إلى غزة، ومن ثم إلى مدينة رام الله.

عمل مديراً عاماً وزارة الثقافة ومستشار بوزارة الثقافة الفلسطينية منذ تأسيسها، فقد اهتم أيضاً بدراسة الثقافات الإنسانية، ولعب دوراً بارزاً في الثقافة

الوطنية النضالية الفلسطينية، بدأت مسيرته الكتابية بصحيفة الاتحاد التي كانت تصدر في يافا، ومجلة الغد التي كانت تصدرها رابطة المثقفين العرب في فلسطين، وفي مجلة الثقافة الوطنية الفلسطينية، وساهم أيضاً في رعاية الأجيال الجديدة من الكتاب والصحفيين، من خلال المشاركة في إنشاء وتحرير المجلات الأدبية مقل محلة البيادر والكاتب وصحيفة الطليعة. انتقل الى رحمه الله تعالى بتاريخ 13 مارس/آذار 2011.