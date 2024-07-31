عرابي: المقاومة سيكون لها رد متماثل ومتدحرج لأن اسرائيل اخطأت باستهداف الضاحية الجنوبية معقل وعاصمة المقاومة

-بعد ضربة الضاحية الجنوبية في بيروت، الإسرائيلي يبحث عن صورة نصر، وإن كانت كاذبة أو مزيفة.

-أمريكا شريك في العدوان، سواء في غزة أو لبنان، ويتقاسمون الأدوار مع إسرائيل.

- الإسرائيلي يحاول الحفاظ على صورة الردع التي تهشمت بفضل حزب الله.

- تصريحات المجتمع الدولي تكشف عن مجتمع دولي ظالم ومنحاز، باعنا الوهم على مدار 80 عامًا في تعامله مع القضية الفلسطينية.

-أكثر ما يؤرق المجتمع الدولي اليوم هو ما فرضه محور المقاومة من تغييرات استراتيجية وجيوسياسية على الأرض.

- قوة المقاومة وصمودها في غزة يجعلان المجتمع الدولي يتعامل بندية مع المقاومة ومحورها.

- على السلطة أن تختار بين الانحياز لشعبها أو أن تكون سلطة قمعية بيد الاحتلال.

- يجب أن تكون السلطة مع المقاومة، حتى لو بالكلمة أو الموقف السياسي.

وطن: قال الزميل معمر عرابي: "لقد شهدنا في الأيام الثلاثة الماضية حالة من الصخب الكبير حول الاستعدادات المكثفة لضرب لبنان، وقلنا إن إسرائيل لا تجرؤ على شن حرب ضد لبنان. واليوم، حاولت إسرائيل بقدر الإمكان أن توجه ضربة، وبعد ضرب الضاحية الجنوبية، قالت إن هذا هو نهاية الأمر ونأمل ألا يتوسع الصراع وأن تكون هذه الضربة الأخيرة في هذه الجولة. هذا يعكس حالة الارتباك التي يعيشها الإسرائيليون. لا زلت أقول إن هناك أسباباً استراتيجية تدفع إسرائيل إلى شن حرب شاملة على لبنان، وأسباباً أخرى تمنعها من ذلك لأن الإسرائيليين يعرفون ما ستكون عليه تداعيات هذه الحرب على لبنان وتداعيات ضرب بيروت. لقد اعتادوا القول بأنهم سيحرقون بيروت، لكن المقاومة وحزب الله فرضوا قواعد اشتباك جديدة ومتدحرجة، حيث يكون التدمير مقابل التدمير. نيران المقاومة تستطيع أن تصل إلى أي منطقة في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة."

واضاف عرابي خلال لقاء تلفزيوني، الاسرائيلي يحاول البحث عن صورة نصر، وإن كانت كاذبة أو مزيفة، ويأمل داخليًا في أن يكون رد حزب الله محدودًا. لكنني أعتقد أن حزب الله، وفقًا لشروط الاشتباك التي فرضها منذ بداية 7 أكتوبر، لن يترك مجالًا للشك، بل سيرد على هذه الضربة برد مناسب ليفرض قواعد الاشتباك المتماثلة، وعلينا أن ننتظر رد حزب الله.

إسرائيل حاولت اللعب بورقة الدروز، حيث استخدمت قضية الجولان، وهذا ليس صدفة. هي تريد أن تظهر للعالم أن هذا اعتداء على مواطنيها ومدنييها، وكأن الجولان جزء من إسرائيل. الجولان هي أرض سورية محتلة، وهذا ما كانت تخطط له بشأن الجولان.

قال عرابي: "منذ اليوم الأول نؤكد أن الأمريكي شريك في هذا العدوان، سواء في غزة أو لبنان. هم يتقاسمون الأدوار، وشهدنا أن الأمريكي يعطي رسائل وكأنه يريد الحل الدبلوماسي، ليس احترامًا لسيادة لبنان، بل لأنهم يعلمون قدرات المقاومة. منذ عام 2006، قامت المقاومة ببناء ترسانة عسكرية قوية فرضت قواعد اشتباك جديدة وتجاوزت توازن الرعب مع الإسرائيلي. اليوم، الإسرائيلي لا يشعر بالأمان في أي مكان.

وأكد عرابي، أن الإسرائيلي يحاول الحفاظ على صورة الردع التي تهشمت بفضل حزب الله، وهذا واضح في تصريحاتهم. فقد بدأت تصريحاتهم بزخم منذ ثلاثة أيام، ثم اختفت. واليوم يقولون إن الضربة على الضاحية هي رد على ضربة مجدل شمس، وكأنها ضربة بضربة. هذا يوضح حالة الجبن والارتباك التي تسيطر عليهم. أعتقد أن المقاومة سيكون لها رد متماثل ومتدحرج لأنهم أخطأوا باستهداف معقل وعاصمة المقاومة، الضاحية الجنوبية."

أضاف عرابي: "تصريحات المجتمع الدولي تكشف عن مجتمع دولي ظالم ومنحاز، باعنا الوهم على مدار 80 عامًا في تعامله مع القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإيجاد أرضية للسلام. كله بيع وهم للفلسطينيين. لذلك، أكثر ما يؤرق المجتمع الدولي اليوم هو ما فرضه محور المقاومة من تغييرات استراتيجية وجيوسياسية على الأرض. أكثر ما يقلق الأمريكيين والإسرائيليين هو محور المقاومة وجبهات الدعم. هم ينظرون بعين الخطورة إلى ما يحدث في البحر الأحمر، ولبنان، والعراق، والبحرين، وعلى امتداد العالم العربي. هذا تغير جيوسياسي جديد. عندما كان يتم الحديث عن جبهات دعم قبل السابع من أكتوبر، كانوا يدركون أن ما قبل السابع من أكتوبر ليس كما بعده. لذلك، عندما نتحدث عن اليوم التالي، يدركون أنه سيكون اليوم الأصعب لهم بعد انتهاء الحرب. هم يخوضون الحرب باعتبارها حرب وجود لهم، ويحاولون بكل إمكانياتهم منع أي انتصار للمقاومة في غزة، لأن ذلك يعتبر نهاية من نهايات الكيان الذي باع الوهم للعالم، والعالم العربي، والمطبعين، وكل هذه الفئات. لذلك، يجب ألا نعول على هذه التصريحات. القرارات الدولية المعنية لا تكون فعالة إلا إذا كان هناك قوة على الأرض تدعمها."

أشار عرابي إلى أن قوة المقاومة وصمودها في غزة يجعلان المجتمع الدولي يتعامل بندية مع المقاومة ومحورها. اليوم، الحقائق القوية على الأرض هي التي تتحدث، وليس أمام المقاومة إلا الصمود، لأن الصمود هو حتمية الانتصار وطريقه.

وأضاف عرابي أن المقاومة في غزة هي الأولى في التاريخ التي تصمد لمدة عشرة أشهر رغم العزلة والتعرض لضغوط يومية من ما يسمون أنفسهم وسطاء. تتعرض المقاومة لضغوط من جميع الجهات، وما يحدث في غزة يُعد إعجازًا. لقد اعتقدوا أن المقاومة ستصمد لشهر على الأكثر، لكنهم أمام مشهد كبير اليوم، حيث تقاتل هذه المقاومة بأسلحة بدائية ودون ترسانة كبيرة.

ولفت عرابي إلى أن الوقت قد حان لتدرك السلطة أن الإسرائيلي لا يريد سلطة ولا مقاومة ولا أي كينونة فلسطينية. وسموتريتش هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية. وعلى السلطة أن تختار بين الانحياز لشعبها أو أن تكون سلطة قمعية بيد الاحتلال. الإسرائيلي يحاول بكل إمكانياته إضعاف السلطة، فهو يريد سلطة تابعة وخانعة. يجب أن تدرك السلطة أنها جزء من هذا الاستهداف وعليها أن تنحاز لشعبها وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.

يجب أن تكون السلطة مع المقاومة، حتى لو بالكلمة أو الموقف السياسي. ليس مطلوبًا منها أن تمارس العمل العسكري، ولكن المطلوب هو اتخاذ قرارات ترتقي لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني.

وختم عرابي حديثه بالتأكيد على أن المقاومة فرضت متغيرات جديدة على الإسرائيلي. اليوم، أدرك الإسرائيلي أن منظومة الأمن القومي الخاصة به قد انتهت، وأن الجليل حُكم عليه بالسقوط. المقاومة اللبنانية فرضت حزامًا أمنيًا بعمق 40 كيلومترًا لا يستطيع الإسرائيلي دخوله، وهناك 40 مستوطنة لا يستطيع المستوطنون العودة إليها. هذا الواقع الجديد لم تألفه إسرائيل على مدار 80 عامًا. لذلك، لم يتبق من هذا السقوط الاستراتيجي في شمال فلسطين المحتلة إلا أن نرى جنود المقاومة فعليًا على أبواب حيفا والجليل.