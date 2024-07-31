جيش الاحتلال يعلن رسميا اغتياله القيادي في حزب الله فؤاد شكر

وطن: اعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة نفذها الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية في بيروت.

واوضح ان جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول في حزب الله شكر، لافتا أن العملية كانت بتوجيه من جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وبين المتحدث أنه “لا تغيير في إرشادات الجبهة الداخلية حتى الآن”، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب التزام الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.

وأضاف “نخوض حرباً متعددة الجبهات”، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعمل على عدة محاور لتحقيق أهدافه في ظل التحديات الراهنة.

وحذر المتحدث من أن “العدوان المستمر لحزب الله يجر الشرق الأوسط إلى تصعيد أوسع، مما يزيد من خطورة الوضع الحالي”، وفقا لقوله.

واوضح وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بعد تنفيذ الغارة إن "حزب الله تجاوز الخط الأحمر".

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقي مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي في مكتبه، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى تحسبا لرد حزب الله.

وأكدت الصحيفة أنه لم يتم إبلاغ الوزراء في (الكابينت) بالهدف قبل تنفيذ العملية خوفا من التسريبات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الضربة في بيروت تمثل رد إسرائيل على حادث مجدل شمس، وبالنسبة لإسرائيل انتهى الهجوم والأمر يعتمد على رد فعل حزب الله".

وأضافت الهيئة أن القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة نتنياهو من واشنطن، مؤكدة أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية قبل تنفيذ محاولة الاغتيال في بيروت.

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "هناك احتمال كبير بمقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، لأن المعلومات كانت دقيقة وفؤاد شكر كان موجودا بالمبنى والقنابل أصابت الهدف بدقة".

بينما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت تم تنفيذه بطائرات مقاتلة ومسيرات.