طوفان الأقصى" في اليوم الـ 299.. المقاومة تواصل استهداف جيش الاحتلال في "نتساريم" ورفح وحرب الإبادة مستمرة على غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ299، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وأعلنت كتائب القسّام قوات الاحتلال في محيط مسجد الظلال، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بقذائف "الهاون".



فيما أعلنت سرايا القدس، استهدافها حشود الاحتلال في محيط مسجد البراء، في حيّ تل الهوا، في مدينة غزة، شمالي القطاع، بوابل من قذائف "الهاون".

ودكّت كتائب شهداء الأقصى حشود الاحتلال المتمركزة في تلة الحشاشين، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع بقذائف "الهاون" النظامي والثقيل.



وتمكّنت من قنص جندي من جيش الاحتلال وإصابته بصورة مباشرة في محيط منطقة برشلونة، في تل الهوا، واستهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال، تحصّنت في أحد المنازل، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.



وفي سياق متصل، استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الأهالي في مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 39400، والإصابات الى 90996 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ299: