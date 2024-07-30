حزب الشعب يدين بشدة الغارة الإسرائيلية على بيروت ويحمل دولة الاحتلال المسؤولية عن عدوانه على شعبنا وتهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أحد أحياء الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال حزب الشعب في بيان صدر عنه الليلة - مساء الثلاثاء - وصل لوطن نسخة عنه، إن هذا الاعتداء الإجرامي الذي ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي واستهدف من خلاله المدنيين في بيروت، يعبر عن الفاشية والعدوانية الاسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويشكل جريمة انتهاك جديدة لسيادة لبنان، واستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وحمل حزب الشعب دولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وكل العدوان الحربي المتواصل على الشعب الفلسطيني والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الشعوب العربية وسيادة دولها، وكذلك المسؤولية عن تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، أعرب عن تضامنه مع لبنان وشعبه الشقيق، ودعمه لأمن وسيادة لبنان ومقاومته في وجه الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها.

كما أكد حزب الشعب على أن لا أمن ولا استقرار أو سلام في المنطقة، إلا بالوقف الفوري للعدوان على شعبنا الفلسطيني وضمان كامل حقوقه الوطنية.

وفي ختام بيانه، تقدم الحزب بتعازيه الحارة لأسر الشهداء وللشعب اللبناني الشقيق، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.