فؤاد شكر.. من هو قيادي حزب الله الذي أعلنت "إسرائيل" محاولة اغتياله في ضاحية بيروت الجنوبية؟

وطن: شنت إسرائيل غارة جوية، مساء الثلاثاء، على ضاحية بيروت الجنوبية المعقل الرئيسي لحزب الله، بينما زعمت اسرائيل استهدافها قياديا عسكريا كبيرا في الحزب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادي المستهدف هو فؤاد أبو محسن المعروف باسم (الحاج محسن) الرجل الثاني في حزب الله بعد الأمين العام حسن نصر الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه “نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، استهدفت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وعدد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين”.

لكنّ مصدرا مقرّبا من حزب الله أكد، لوكالة الصحافة الفرنسية، نجاة القيادي (فؤاد شكر) من الضربة الإسرائيلية.

كما قال مصدران أمنيان كبيران لوكالة رويترز إن رئيس غرفة العمليات بحزب الله فؤاد شكر (الحاج محسن) نجا من الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية التي كانت تهدف إلى قتله.

فؤاد شكر.. من هو؟

فؤاد شكر يتولى مهام “قيادة العمليات العسكرية في جنوبي لبنان” ضد إسرائيل، وهو معروف باسم “الحاج محسن” مستشار كبير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

مطلوب من الإدارة الأمريكية التي عرضت عام 2017 (5 ملايين دولار) مكافأة للوصول إليه، لدوره في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، الذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأمريكي وإصابة العشرات.

وصفه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس آنذاك بأنه “أحد العقول المدبرة لتفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية” في بيروت عام 1983.

موقع “تايمز أوف إسرائيل” ذكر أن الجيش الإسرائيلي قال قبل سنوات إنه يتولى الإشراف على مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات