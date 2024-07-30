فتح للمستشفيات ودعوات للبقاء في الملاجئ.. خشية جيش الاحتلال من رد حزب الله

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية أنّ جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار، وطلب من المستوطنين في المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان البقاء في الملاجئ، إثر اعتداء جيش الاحتلال بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن الاستعدادات جارية تمهيداً لاحتمال أن يرد حزب الله على الغارة، وتشمل استنفار منظومات الدفاع الجوي، لافتةً إلى أنّ وزير الصحة "الإسرائيلي" أمر المستشفيات في مستوطنات الشمال بالاستعداد تحَسباً لتصاعد الأمور.

وتحدثت وسائل الإعلام العبرية عن حالة من الهلع في صفوف المستوطنين في مدينة حيفا المحتلة، خشيةً من الرد المحتمل، حيث دعا رئيس السلطة المحلية في حيفا المحتلة، يوني ياهف، إلى الترّقب والاستعداد.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن تعليمات وصلت إلى الوزراء في حكومة الاحتلال بتجنب أي إشارة إلى "الحادثة في بيروت"، وجاء في البيان: "بناء على توجيهات رئيس الحكومة، لا ينبغي الإشارة، حتى إشعار آخر، إلى الهجوم الذي وقع في العاصمة اللبنانية".

معلقة الشؤون السياسية في القناة "الـ13" العبرية، موريا فلبرغ، قالت "لقد سمعت تقدير الوضع لدى رئيس الحكومة هذا المساء"، مضيفةً "إنهم أقل تفاؤلاً بخصوص نجاح عملية الاغتيال".

ونفذ جيش الاحتلال اعتداءً على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء، عبر غارة جوية استهدفت مبنىً سكنياً.

وقال مصادر لبنانية إنّ الغارة العدوانية "الإسرائيلية" استهدفت منطقة حارة حريك، واستهدفت مبنىً سكنياً، الأمر الذي أسفر عن شهداء وجرحى.



المصدر: الميادين