رافضة التعليق على الاعتداء "الإسرائيلي" على الضاحية.. واشنطن: ندعم "إسرائيل" بكل ما تحتاجه

وطن: رفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل التعليق على الاعتداء "الإسرائيلي" على ضاحية بيروت الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وقال باتيل إنه "لا تعليق على أنباء انفجار الضاحية الجنوبية"، مكرراً الموقف الأميركي "الثابت" بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب "إسرائيل" ودعمها "بكل ما تحتاجه".

وأكد في الوقت عينه مواصلة بلاده "التركيز على الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنّها تسعى لـ"تجنب أي نوع من التصعيد بين جيش الاحتلال وحزب الله".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه "ليس لدينا تعليق في هذا الوقت الحالي"، مجددةً اعتقادها بأن الحرب الشاملة "ليست حتمية ويمكن تجنبها".

وأكدت خلال مؤتمر صحفي تواصلها المنتظم مع المسؤولين في حكومة الاحتلال بشكل يومي، مشيرةً إلى أهمية التوصل إلى "حلّ دبلوماسي، يضمن عدم التصعيد، وعدم نشوب حالة حرب".

وقال المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قيادة اليونيفيل والمنسّقة الأممية جنين هانيس بلاسخارت وقادة عمليات حفظ السلام "يجرون اتصالات في لبنان من أجل منع نشوب حرب بين المقاومة وجيش الاحتلال".



وكان الاحتلال نفذ اعتداءاً على لبنان، اليوم الثلاثاء، عبر غارة استهدفت مبنىً سكنياً في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقالت مصادر لبنانية إنّ الغارة العدوانية أسفرت عن شهداء وجرحى، مشيراً إلى استمرار عمليات الإغاثة.



المصدر: الميادين