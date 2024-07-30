" الديمقراطية" تدين الغارة الإجرامية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة الغارة الإسرائيلية الإجرامية، التي استهدفت الأحياء المدنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخه عنه، إن العمل العدواني الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء المدنية في الضاحية الجنوبية هو بمثابة جريمة حرب موصوفة كونها طالت مدنيين آمنين في ظل سيادة لبنان على أرضه وتحت حماية حكومته الشرعية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية وقوفها الى جانب الشعب اللبناني وحكومته ومقاومته الباسلة بقيادة حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم مؤكدةً في السياق نفسه الحق المشروع للبنان ومقاومته وبشكلٍ خاص حزب الله في الدفاع عن النفس وعن الشعب اللبناني وأرضه وسيادته.

وشددت الجبهة الديمقراطية في ختام بيانها على أن الجرائم التي ترتكبها حكومة الفاشية الإسرائيلية في لبنان، لا تنفصل في سياقها السياسي عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة وباقي أنحاء الضفة الغربية.