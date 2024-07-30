جيش الاحتلال يشنّ غارة مستهدفاً الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت

وطن: أكدت مصادر لبنانية، اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال شنّ غارة مستهدفاً الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، حيث أفاد بسماع أصوات انفجار.

وقالت المصادر ذاتها إنّ الغارة وقعت في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت مبنىً سكنياً ما أدى إلى انهياره جزئياً.



وأوضحت أنّ المنطقة المستهدفة في الغارة مكتظة بالسكان، وأنّ المبنى ملاصق لمستشفى "بهمن" في منطقة حارة حريك، متحدثاً عن وقوع إصابات تعمل سيارات الإسعاف على نقلها.

وأشارت إلى أنّ اعتداء جيش الاحتلال أدى غلى وقوع أضرارٍ في مستشفى "بهمن".

عدوان جيش الاحتلال على الضاحية في بيروت، جاء في ظل تهديداته بتوجه ضربة إلى لبنان عقب نشر الاحتلال رواية مضللة تتهم المقاومة باستهداف مجدل شمس، في الجولان السوري المحتل الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء.

بينما نفت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ، مزاعم جيش الاحتلال في هذا الشأن.

يُتبع...