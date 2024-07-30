سامي مشعشع يكتب لوطن: اللقاء التشاوري لدائرة شؤون اللاجئين: خطوة في الاتجاه الصحيح دفاعا عن حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينين

أكدنا منذ بداية حرب الإبادة ان الكيان، وهو إذ يسعى للقضاء على قوى المقاومة، فإنه وضع لنفسه هدفا استراتيجيا مرادفا وهو إبادة حق العودة وتنفيذ سياسة التوطين. لقد أشبعنا هذا الموضوع

شرحا وتفصيلا ولا حاجة للإعادة!

حسنا عملت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية حينما تداعت الأسبوع الماضي لعقد جلسة تشاورية للتحضير لاستراتيجية عمل للدائرة ودعت اليها المهتمين وأصحاب الخبرة والكفاءات. خطوة متأخرة نعم ولكنها تطور جيد.

ملاحظتي حول الاجتماع تتلخص بالتالي: الوقت من دم والوقت لا يرحم. لا حاجة لكثير من اجتماعات تشاورية ولا حاجة لان نغرق مرة أخرى بسلسلة اجتماعات لتأكيد المؤكد. وأناشد من في السماء ومن على الأرض بأننا لا نريد المزيد ولسنا بحاجة لدراسات وفتاوي وتحليلات قانونية ولا سردية ولا تحليلية حول جذور القضية، ولا تمنيات ولا توصيات هلامية فضفاضة وتفتقر لترجمة آنية وعملية. ولا نحتاج لدراسات أكاديمية جديدة ولا توصيات كالتي خرجنا بها منذ عقود وهى تجلس وادعة على رفوف او منسية في الأدراج. لا حيز زمني لدينا وليس لدينا ترف المزيد من الاجتماعات واللقاءات وعصف فكري واستمزاج آراء وتغذية راجعة وغيرها. لا وقت!

لقد حضر الجلسة التشاورية كفاءات وأشخاص لهم باع كبير ومعهم ممثلي مؤسسات تمتلك كم هائل من القدرة على الفعل المباشر والقدرة المجربة للقفز إلى حيز الخطوات العملية المباشرة. الحاجة الماسة والملحة الان هي لتبنى رزمة من خطوات ملموسة وفورية التطبيق والبناء عليها وهى تتفاعل على أرض الواقع بما تحتاج من مفاصل داعمة لتطويرها وليس العكس!

في جعبة من شاركوا بالاجتماع الهام للدائرة مجموعة كبيرة من الخطوات العملية. دعونا ننفذها الان! قوى المقاومة تتكفل بمواجهة الهدف الأول من المقتلة ومحاولة القضاء عليها وعلينا التكفل بهزيمة هدف الكيان القضاء على حقوق اللاجئين وحق عودتهم.

أشارك هنا باقتراحات لخطوات عملية والتي بالإمكان تفعليها فوريا ان توفرت النية والجهد الجمعي:

# تشكيل فوري لجمعية "أنصار الأونروا الفلسطينية" على شاكلة جمعية أصدقاء الأونروا في أمريكا وإسبانيا شديدتي التأثير والفاعلتين بامتياز إعلاميا وسياسيا وعلى صعيد المناصرة والتحشيد المالي للأونروا ودفاعا عنها امام محاولات إنهائها. لجنة أنصار الأونروا فلسطينية يجب ان يكون فيها فيها ممثل عن دائرة شؤون اللاجئين وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني وممثل عن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ويتم توظيف مسؤول/ة إعلامية متمرس/ة وبخبرة {{{حقيقية}}} وخبير/خبيرة بسجل مجرب في مجال المناصرة ومختص/مختصة في مجال حشد الموارد المالية. مؤسسة مستقلة وغير حزبية وفقط من أصحاب الكفاءات وبمهمة واضحة وهى الدفاع عن الأونروا وضرورة استمراريتها والدفاع عن حقوق اللاجئين. مرجعيتها ومهامها ودورها وضمان استمرارية عملها ودعمها ماليا كلها تفاصيل متوفرة ولا مجال لسردها هنا.

# تشكيل فريق إعلامي 'متمرس' و'متخصص'وبكفاءات مثبتة ويتقنون العمل الإعلامي باشكاله المختلفة ويتقنون العمل الإعلامي خصوصا باللغة الإنكليزية لمواجهة الهجمة المركزة والناجحة من قبل الطرف الاخر وخصوصا فى امريكا واوروبا لشيطنة الأونروا وإضعافها وإنهائها وتفعيل مخططات التوطين للاجئين. فريق اعلام الأونروا وفريق المناصرة خاصته ومكتب المفوض العام للأونروا غير قادرين على هذا العمل والجهد الكبير.

(ملاحظة هامة: هنالك مؤسسة سامة وخطيرة للغاية تسمى UN WATCH ويرأسها شيطان رجيم يدعى هليل نوير وهو مسلح بتمويل كبير وكادر فعال بهدف تدمير الأونروا ومكانتها ودروها وتمويلها ومستقبلها وتدمير حقوق اللاجئين تدميرا ممنهجا وهو ينشط بقوة في أوروبا وأمريكا وظهر قبل فترة وجيزة أمام الكونغرس الأمريكي لتثبيت وقف دعمها للأونروا) .

الان، الان، الان يجب تشكيل فريقا إعلاميا فلسطينيا لدحض رواية هذه المؤسسة وهذا الإنسان الخطير ومن على شاكلته ودحض روايتهم الكاذبة وتقديم الحجة والمعلومة والمضمون الإعلامي المضاد. لجنة كهذه تنبثق عن لجنة "أنصار الأونروا الفلسطينية". بدون هكذا فريق فان الجهود التشاورية والتلاقي الفلسطيني الذي دعت إليه دائرة شؤون اللاجئين سيفقد ٥٠ ٪؜ من فعاليته ومن الأهداف المنشودة لديه! الواجهة لهذا الفريق هو الدفاع عن الأونروا والتركيز هو الدفاع عن وصون حقوق اللاجئين.

# تحريك فوري لبعثة فلسطين في ألأمم المتحدة لاتخاذ خطوتين واضحتين: أ- العمل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت مرة أخرى على وسم الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. قرار الجمعية العمومية رقم ٣٣٧٩ عام ١٩٧٥ والذي ساوى بين العنصرية والصهيونية تم إلغاؤه في ذات القاعة عام ١٩٩١. المذبحة المستمرة والموثقة تلفزيونيا وعبر منصات التواصل وما صدر عن محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدوليتين وما صدر من تقارير وشهادات لعدد كبير من منظمات الأمم المتحدة وغيرها كلها روافع وأسباب تفرض علينا فلسطينيا، وكاضعف الإيمان ، العمل الفوري لجدولة مشروع القرار والتصويت عليه وتمريره. ب- العمل مع الدول الداعمة والصديقة في الجمعية العمومية للتصويت على مشروع قرار طرد دولة الكيان من الجمعية ، او ان تعذر العمل على تجميد عضويتها للأسباب أعلاه وكما حصل مع حكومة جنوب أفريقيا البيضاء عندما تم تجميد عضويتها في العام ١٩٧٤ لممارستها جريمة الابارتهايد.

# تشكيل فريق قانوني فلسطيني والإعلان رسميا عن البدء بتحقيق شامل في مقتل ٢٠٠ موظف اممي فلسطيني عملوا مع الأونروا وآخرين عملوا مع مؤسسات دولية أخرى في غزة .وتشكيل فريق قانوني آخر للتحقيق في تدمير اكثر من ٢٠٠ منشأة تابعة للأونروا في غزة (مراكز إيواء ومدارس وعيادات ومراكز توزيع مساعدات) ومقتل المئات من النازحين داخل مقار أممية جراء القصف الإسرائيلي المتعمد. الأصل ان يحاكم الكيان على كل خروقاته الجسيمة ضد كل أهل غزة ولكن هذا الجهد المركز مهم جدا قانونيا واعلاميا لأنه كاشف للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وجيشه وساسته. لا الأمم المتحدة ولا مؤسسات حقوقية وازنة دولية تريد العمل على هاتين القضيتين للأسف. حسنا. نحن نستطيع ونحن الأولى!

# جمعية أنصار الأونروا الفلسطينية تستطيع توظيف دورها وفورا لتحشيد لاجيىء فلسطين أينما كانوا لتسجيل اكبر عدد منهم، والذين تنطبق عليهم تعريف الأونروا لمن هو اللاجىء الفلسطيني، في سجل الأونروا الرسمي. حاليا هناك ٦ مليون لاجيء فلسطيني مسجل رسميا لدى الأونروا وتقديري ان أعدادا كبيرة غير مسجلة – إما لان البعض لم يسجل نفوسهم او لتقاعسهم عن تحديث بياناتهم وإضافة أسماء أولادهم مثلا في سجل الأونروا. التسجيل في سجلات الأونروا هو مهم سياسيا وللغاية وهو تثبيت لحق قانوني مؤطر بقرارات أممية لازمة وهو حق فردي وجمعي لا يسقط بالتقادم وهو اجراء عملى فعال لتثبيت وتعزيز حق العودة. وهو رد صادم لمحاولة تفتيت وانهاء الاونروا [** في مقال منفصل سأفصل طريقة التسجيل في سجلات الأونروا الكترونياً للأهمية الفائقة لهذه الخطوة].

هناك خطوات عملية أخرى على ذات الشاكلة ولكن يبقى المهم هو الانتقال السريع، السريع، السريع من مرحلة التشاور والتخطيط إلى دائرة العمل والتنفيذ.

الوقت من دم. دعونا نبدأ

" سامي مشعشع، الخبير في شؤون الأونروا"