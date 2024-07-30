محدث| استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل

وطن: استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة بيت عينون، شمال الخليل، وجرى احتجاز جثمانه.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطفل محمد مراد محمد شحدة جرادات (14 عاما) من بلدة سعير، قرب دوار بيت عينون شمال الخليل.

وكانت المصادر قد أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل من مسافة قريبة في منطقة بيت عينون، ما أدى إلى إصابته بجروح، وتركته ينزف في المكان دون تقديم الإسعاف له، حيث منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول إليه وإسعافه.