الإعلام العبري: حظر الأسلحة "الصامت" يضر بـ"إسرائيل"

وطن: حذّرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من حظر الأسلحة "الصامت" المفروض على "إسرائيل"، باعتباره مضرّاً بالأمن (الإسرائيلي)، وسبباً أساسياً يبطئ إنتاج الأسلحة.

وقالت إن احتمال إعلان بريطانيا وقف تراخيص تصدير بعض الأسلحة إلى جيش الاحتلال، يشكل جزءاً من "الحظر الصامت وغير الرسمي على الأسلحة" الذي فرضته الدول الغربية في الأشهر الأخيرة.

وشملت الصحيفة في كلامها، التأخير في تصدير شحنات من المواد الخام والأجزاء في الصناعات الحربية لجيش الاحتلال، المستخدمة في إنتاج أسلحة جيش الاحتلال.

وتأتي هذه العقوبات "الصامتة" من كبار المصنعين في دول مثل فرنسا، ما دفع وزارة جيش الاحتلال إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى إرجاء الشركات الفرنسية شحنةً من المواد الخام لمشروع تشغيلي كبير لصالح جيش الاحتلال لعدة أشهر، ما دفع إلى تأخر موعد اكتمال المشروع، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

ودفع التباطؤ في تطوير أنظمة قتالية أخرى لصالح "الجيش" كبار المسؤولين في وزارة جيش الاحتلال للبحث عن بدائل من الموارد الأجنبية، بما في ذلك في بلدان مثل الهند وصربيا.

وأشارت إلى اعتماد دبابة "الميركافا" وناقلة الجنود المدرعة "نامر" إلى 200 مورد مختلف، بعضها يعتمد على مصنعين أجانب.

وجددت "يديعوت أحرونوت" تحذيرها من "تأثير الدومينو" مع احتمال أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا، التي تدرس وقف تراخيص تصدير بعض الأسلحة إلى جيش الاحتلال.

وتعد صادرات الأسلحة البريطانية إلى جيش الاحتلال متواضعة مقارنة بالولايات المتحدة، التي تعتبر المصدر الأكبر الذي يزود جيش الاحتلال بالأسلحة والذخائر بمليارات الدولارات.

وبلغت صادرات الأسلحة الأميركية نحو 70% من الأسلحة التي وصلت للاحتلال خلال الأعوام 2019 و2023 وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سيبري".

وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأنّ بريطانيا أجّلت قرار حظر مبيعات بعض الأسلحة إلى جيش الاحتلال لأسابيع، وذلك بعدما صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلّة على "جرائم حرب مُحتملة" من العدوان (الإسرائيلي) المستمر على قطاع غزّة.

وتراجعت الحكومة البريطانية الجديدة عن قرارات اتخذتها الحكومة السابقة، إذ أشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية،قبل أيام، إلى أن الحكومة الجديدة، برئاسة كير ستارمر، لن تمضي قدماً في الجهود الرامية إلى التشكيك فيما إذا كان لدى المحكمة الجنائية الدولية "السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال" بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت.

وأعلنت في 19 تموز/يوليو الحالي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر مزاعم (إسرائيلية) بمشاركة موظفين في الوكالة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي سرعان ما ثبت زيفها.

ويشن الاحتلال بدعم أميركي مطلق وعدد من الدول الغربية، حرب إبادة بشرية على قطاع غزة خلّفت أكثر من 39 ألف شهيد وأكثر من 90 ألف مصاب في قطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.



المصدر: الميادين