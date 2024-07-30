منظمة البيدر:مستوطنون يطاردون الرعاة شمال غرب اريحا

وطن: طارد مستوطنون،مساء اليوم الثلاثاء ،من حراس مستوطنة "مفؤوت يريحو" المجاورة لعرب المليحات في المعرجات،رعاة الأغنام أثناء رعيهم مواشيهم شمال غرب اريحا شرق الضفة الغربية.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، بأن مستوطنين من البؤر الاستيطانية مفؤوت يريحو المجاورة لعرب المليحات،بمطادرة رعاة الاغنام وسط التجمع.

يذكر أن المستوطنين بحماية الاحتلال، يهاجمون تجمعات البدو في الاغوار بشكل متواتر،ويفرضون عليهم حصار داخل تجمعاتهم،بالاضافة لمنعهم رعي مواشيهم في المراعي المفتوحة ، ويجبرونهم على مغادرتها بالقوة.