حزب الله يستهدف عدة مواقع للاحتلال.. ومقتل عنصر في جهاز أمن مستوطنة "هغوشريم"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، عن استهدافها، اليوم الثلاثاء، مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة "بيت هلل"، بالقرب من مستوطنة "هغوشريم" بصلية من صواريخ الكاتيوشا، دعماً لغزة ورداً على اعتداء الاحتلال على بلدة جبشيت في جنوب لبنان، الذي أدى إلى تسجيل إصابات بين المدنيين.

وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن وقوع عدد من الإصابات في انفجار طائرة بدون طيار في مستوطنة "بيت هلل" في إصبع الجليل. من جهتها قالت مصادر في جنوب لبنان إن طائرات الاحتلال الحربية حاولت اعتراض بعض الأهداف الجوية في أجواء "بيت هلل" و"كريات شمونة".

واستهدف حزب الله، اليوم الثلاثاء، موقع "جل العلام" بالقذائف المدفعية، في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة بيت ليف الجنوبية، ودعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

كما شنّ حزب الله في إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال في بلدة بيت ليف، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفةً تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة ‏وأوقعتهم بين قتيل وجريح، بحسب ما جاء في بيان للمقاومة.

وشنت هجوماً جوياً آخر بسرب من المسيرات الإنقضاضية استهدفت نقطة تموضع مستحدثة لجنود الاحتلال لحماية ‏مستوطنة "كفريوفال" وأصابت هدفها "بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وأفادت وسائل اعلام عبرية عن إطلاق صفارات الإنذار على الحدود الشمالية مع لبنان في مستوطنات "بيت هلل" و"كفار يوفال" و"كفار غلعاد" و"معيان باروخ" و"دفنا" و"هغشوريم".



وفي السياق، أكدت هيئة البث "الإسرائيلية" مقتل مستوطن إثر سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "هغوشريم" في الجليل الأعلى، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية أن القتيل في "هجوشريم" هو عنصر في جهاز أمن المستوطنة.

وقالت المقاومة في بيان آخر إن وحدة الدفاع الجوي تصدت للطائرات الحربية التابعة للاحتلال "التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة".

وطلب مجلس الجليل الأعلى، بحسب وسائل اعلام عبرية، من المقيمين في المستوطنات التي تم إخلاؤها بالبقاء داخل الملاجئ، كما طلب من المستوطنين في المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها بالبقاء أيضاً قرب الملاجئ وتخفيف الحركة داخل المستوطنات.

وشيّع حزب الله بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسن حسين ملك "بدر" مواليد عام 1995 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.