12 شهيدا في قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وطن: استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الأهالي في مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الى ذلك، أعلنت مصادر صحية اليوم، استشهاد الطفلة بشرى مهنا من مدينة غزة بسبب الحصار والتجويع ونقص الأدوية.

وانتشلت طواقم الاسعاف شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة البلعاوي قرب نهاية شارع الجلاء شمال مدينة غزة، وتم نقله إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، أصيبوا بقصف مدفعيّ استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما شهدت مناطق غرب مدينتي رفح وغزة قصف مدفعيّ مماثل، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال غارة على وسط مدينة رفح.

وكان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن استشهاد 9 مواطنين، في قصف لطيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى العودة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 39400، والإصابات الى 90996 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.