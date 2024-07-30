استشهاد مواطن بقصف الاحتلال لـ 10 مواقع جنوب لبنان

وطن: استشهد مواطن، اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال لمنطقة بيت ليف جنوب لبنان.

وشنّ جيش الاحتلال بالطائرات والمقاتلات والمدفعية، سلسلة هجمات على مواقع وبلدات جنوبيّ لبنان، طالت 10 مواقع في 7 مناطق.

وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء، بأن جيش الاحتلال "استهدف بالقصف المدفعي، فجرا، منطقة وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان".

وأعلنت شركات طيران عالمية، أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت، لفترات متباينة، في وقت ساد بعض الإرباك رحلات الطيران المغادرة والقادمة من وإلى لبنان منذ الأحد، فيما تواصلت، اليوم دعوات دول غربية وعربية لمغادرة بيروت، وتجنّب السفر إليها.