الاحتلال يخطر بهدم منشآت جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم غرفة زراعية وحظيرة أغنام في قرية التبان بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت قرية التبان وسلمت المواطن عزيز حامد الحمامدة إخطار هدم وحدة صحية قديمة، كما سلمت المواطن عيسى محمد الحمامدة إخطار هدم حظيرة أغنام وغرفة زراعية، كما صورت غرفا سكنية و"بركسات" وخيام ووحدات صحية للمواطن ناصر أبو عبيد في ذات القرية.

كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم غرفة سكنية وخيمتين للمواطن محمد أيوب أبو صبحة، في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل، وأخطرت المواطن أكرم ساري أبو صبحة بهدم مسكنه المكون من غرفتين، والمواطن ياسر أبو صبحة بهدم غرفة سكنية وحظيرة أغنام، وأخطرت المواطنة فاطمة أبو صبحة بهدم غرفة سكنية تقطنها، وغرفة سكنية للمواطن رائد اعمر.

كما أخطرت بهدم غرفة زراعية في قرية مغاير العبيد بالمسافر للمواطن فايز إبراهيم مخامرة.