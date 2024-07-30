انتشال جثامين 20 شهيدا من رفح والبلدات الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة

وطن: انتشلت الطواقم الطبية، اليوم الثلاثاء، 20 شهيدا من مدينة رفح والبلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طواقمها انتشلت جثامين الشهداء من رفح، وبلدتي القرارة وبني سهيلا شرق خان يونس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.