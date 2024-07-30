شركة تي بي سي للصناعة والتجارة تعلن عن شراكتها مع العلامة التجارية العالمية لتكنولوجيا التنقل الكهربائي بالكامل فورثينغ بهدف إطلاق سيارات كهربائية فاخرة في السوق الفلسطيني

رام الله، فلسطين، 29 يوليو 2024: تواصل شركة تي بي سي للصناعة والتجارة، إحدى المجموعات الرائدة في فلسطين، في جهودها ومسيرتها الداعمة لتحقيق الابتكار التكنولوجي، حيث أعلنت عن شراكتها مع فورثينغ، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والتابعة لشركة دونغفنغ العملاق الصيني في صناعة المركبات. ويعكس هذا التعاون بين شركة تي بي سي للصناعة و التجارة وفورثينغ ، التقدم الاستراتيجي في قطاع التنقل المحلي، ويتيح الفرصة لتقديم مركبات تدمج بين أحدث التقنيات والتصميمات الجريئة والمميزة.

وحضر المؤتمر الصحفي، الذي انعقد في فندق الملينيوم ، مستشار معالي وزير النقل والمواصلات السيد محمد حمدان و معالي وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور، وسعادة نائب رئيس سلطة الطاقة و الموارد الطبيعية المهندس أيمن إسماعيل و سعادة نائب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين المستشار لي شين ، بما في ذلك كبار المسؤولين من فورثينغ و تي بي سي للصناعة و التجارة، وهو موزع العلامة التجارية في فلسطين، بالإضافة إلى المراسلين الصحفيين والمؤثرين والمطلعين على الصناعة.

و خلال المؤتمر الصحفي صرح ، نائب المدير العام لشركة فورثينغ ، قائلًا: "سنواصل زيادة استثماراتنا في العلامات التجارية والمنتجات والمبيعات والخدمات، وسنستكشف بنشاط نماذج تعاون أوسع وأعمق مع شريكنا شركة تي بي سي للصناعة و التجارة

يتماشى هذا التعاون مع رؤية حكومة دولة فلسطين، وتوصيات الاتفاقية النهائية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتحول إلى انبعاثات الوقود النظيف.

وقال الحاج عامر الطحان، رئيس مجلس الإدارة في شركة تي بي سي للصناعة و التجارة ، في معرض تعليقه على هذه الشراكة: "تماشياً مع جهود دولة فلسطين في اعتماد حلول التنقل المستدام، تؤكد شركة تي بي سي للصناعة و التجارة على التزامها التام بتقديم حلول تنقل ذات تكنولوجيا متقدمة، كما يكرس التعاون مع فورثينغ، إصرارنا على المساهمة في خارطة التنقل الأخضر في الدولة بتقديم منتجات عالمية مستوحاة من احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعين".

و أضاف قائلا : "تقدم فورثينغ تجربة سيارات كهربائية فريدة ومتطورة تقنياً، تجسد جوهر علامتنا التجارية وفلسفتها المتمثلة بشعار "لكل شيئ". ونؤكد على التزامنا بمواءمة جهودنا وأنشطتنا مع أهداف حكومة دولة فلسطين المتعلقة بالمركبات الكهربائية والتنقل الأخضر، ما يساهم بشكلٍ إيجابي في ممارسات النقل المستدامة في البلاد. وستساهم شراكتنا مع فورثينغ في دولة فلسطين في تعزيز مكانة العلامة التجارية حيث نقدم سيارات بتصميم مبتكر ومميز. وتعمل فورثينغ على إعادة تعريف وصياغة معايير السيارات كونها علامة تجارية رائدة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة تي بي سي للصناعة و التجارة ، الذين يتمتعون بسجل حافل من النجاحات في تحديد احتياجات العملاء وتقديم تجربة استثنائية".

من جانبه، قال الحاج عامر الطحان ، رئيس مجلس إدارة شركة تي بي سي للصناعة و التجارة "نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع ’دونغفنغ موتور‘، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، لطرح سيارات ’فورثينغ‘ في فلسطين التي تُعدّ محطّتنا الثالثة في الشرق الأوسط. ونحن متحمّسون لعرض سيارات ’فورثينغ‘ الكهربائية الفاخرة والمريحة أمام الشعب الفلسطيني. وتتميّز هذه السيارات بالمسافة الجيدة التي تقطعها وبالمستوى العالي للمعدات والذكاء والأداء الممتاز لتلبية متطلبات الفلسطينيين، ما يُعدّ بحدّ ذاته مكسباً حقيقياً".

تم إعداد فورثينغ لإعادة تعريف معايير السيارات حيث تواصل ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال السيارات الكهربائية إلى جانب شركتنا، التي تتمتع بإرث دائم التطور في فهم تفضيلات العملاء وتقديم تجربة عملاء مميزة.

ومن المقرر أن توفر شركة تي بي سي للصناعة والتجارة طراز Frıday و Z7 في سبتمبر 2024 لتقديم تجارب قيادة مبتكرة مع الاستفادة من التصميم الذكي والفاخر للمساحة الداخلية ووسائل الأمان المبتكرة والأداء الكهربائي على مستوى عالمي.

وسيتمكن العملاء من زيارة صالات العرض في محافظة رام الله للحصول على تجربة استثنائية. وستكون طرازات فورثينغ المتميزة متاحة لاختبارات القيادة والحجوزات ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

نبذة عن شركة دونغفنغ ليوتشو موتورز

دونغفنغ هي علامة تجارية عالمية متميزة لتكنولوجيا التنقل الكهربائي، تهدف إلى إنشاء منظومة بيئية متكاملة تماماً وتلبي احتياجات المستخدمين، والتي تعتمد على الابتكار كركيزة ومعيار أساسي. وتستخدم العلامة التجارية بنية التجربة المستدامة (SEA) وتتضمن تقنيات البطاريات الخاصة بها، أنظمة إدارة البطاريات، تقنيات المحركات الكهربائية وسلاسل توريد السيارات الكهربائية. وتتميزفورثينغ بقيمها التي تتلخص بالمساواة والتنوع والاستدامة. ويتمثل طموحها بأن تصبح مزود حقيقي لحلول التنقل.

تمتلك الشركة مركز البحث والتطوير الخاص بها في ليوتشو، مع أحدث المرافق والخبرة العالمية. ويعمل الفريق الهندسي على التقنيات الأساسية مثل هياكل المركبات ومجموعة نقل الحركة والهيكل وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، كما يتعاونون مع الشركات الناشئة ومراكز الابتكار والجامعات حول العالم، لتمهيد الطريق نحو التنقل المستدام في المستقبل.



نبذة عن شركة تي بي سي للصناعة و التجارة :

تعتبر شركة تي بي سي للصناعة و التجارة التي تأسست عام 1998 في فلسطين، إحدى أشهر مجموعات الأعمال الرائدة على مستوى المنطقة ، حيث يعمل بها مئات الموظفين، وتتمتع الشركة بحضور واسع في فلسطين. وتعمل شركاتها عبر طيف متنوع من القطاعات، بما في ذلك السيارات و نقل المركبات و التخليص و العقارات والتجزئة وحلول الإضاءة و الطاقة البديلة والمعدات والخدمات اللوجستية. وتواصل المجموعة الإسهام في إثراء حياة عملائها من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة وحلولها المستدامة في السوق.

سوف يمهد الإطلاق الناجح لشركة فورثينغ في فلسطين الطريق لعصر جديد من التميز في مجال السيارات في المنطقة، ما يؤكد من جديد مكانة الشركة كقوة رائدة في هذه الصناعة. ومع استمرار العلامة التجارية في توسيع حضورها العالمي، فإنها ستبقى ثابتة في مهمتها المتمثلة في ترسيخ نفسها كعلامة تجارية موثوقة توفر متعة قيادة استثنائية تتميز بالرقي والأداء والسلامة التي لا مثيل لها.

ويُعدّ الشعب الفلسطيني أقل الشعوب استخداماً للسيارات الكهربائية عالمياً، ما يجعل فلسطين نقطة انطلاق ملائمة للعلامة التجارية الصينية الأسرع نمواً للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة. وأسست مجموعة "دونغفنغ موتور جروب" فريقاً مُتخصّصاً بالتصدير للعالم يُبرم اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات – على غرار المنتجات، والتسويق، والترويج للعلامة التجارية، والتمويل، وخدمات ما بعد البيع، للترويج لمشروع نشر سيارات "فورثينغ" خارج الصين، وستبدأ مسيرة شركة " تي بي سي للصناعة و التجارة من هنا بصفتها الاستثمار الرئيسي لمجموعة دونغفنغ.

وستفتتح "فورثينغ" أول صالة عرض لها في محافظة رام الله و البيرة ، ثم ستشرع في مرحلةٍ ثانية في افتتاح صالات عرض في مدنٍ أخرى حيث ستُعرض سيارات "فورثينغ" التي يُمكن طلبها عبر شبكة الإنترنت. وسيتمّ إطلاق الطراز الأول "فورثينغ فرايداي" في فلسطين في سبتمبر من العام الجاري على أنّ تُسلّم للعملاء في الشهر نفسه.

وبحسب الخطة، ستوسّع علامة "فورثينغ" التجارية نطاقها في الأسواق العالمية، وستقوم بشكل تدريجي بتعزيز تخطيطات المنتجات، وتحسين تجربة المنتجات وخدمة المستخدم، وستضع حجر الأساس لتسمية "التكنولوجيا الصينية" لتنمية العلامة التجارية دولياً.

ويمثل هذا التعاون تقدمًا كبيرًا في مجال السيارات المحلي، اذ تقدّم سيارات متطورة تجمع بين التصميم الجريء والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة



حول الشراكة

إن الشراكة بين فورثينغ وتي بي سي تؤدي الى استيراد سيارات كهربائية متطورة تكنولوجياً إلى فلسطين، ولا سيما ان "فورثينغ" تشتهر بتقدميها حلول التنقل الكهربائية المتطورة التي تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. ويؤكد هذا التعاون الالتزام المتبادل للشركتين بتقديم سيارات عالية الجودة وصديقة للبيئة بالاضافة الى دعم اعتماد وسائل التنقل الكهربائية المتميزة والمتطورة في فلسطين، الامر الذي يهدف إلى فرض معايير جديدة في السوق الفلسطيني وتعزيز النقل المستدام والابتكار.

المواقف الرسمية

وأعرب رئيس مجلس إدارشركة تي بي سي للصناعة و التجارة ، الحاج عامر الطحان عن سعادته لتحقيق هذه الشراكة قائلاً: “تحمل شراكتنا مع فورثينغ وعدًا كبيرًا لعشاق السيارات في فلسطين. لا يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الاستدامة والتقدم نحو مستقبل بيئي وصحي فحسب، بل سيعمل أيضًا على تسريع عملية التحول في هذا القطاع، اذ بات باستطاعتنا مواكبة التطورات الجديدة في تكنولوجيا السيارات من خلال الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية".

وشدد على أهمية السوق الفلسطيني، وقال: "يُعتبر إطلاق فورثينغ في فلسطين مشروعًا جديدًا ومثيرًا ولا سيما اننا نسعى الى توسيع وجودنا في جميع محافظات الوطن. لذا يُعد دخولنا إلى سوق المركبات خطوة محورية ومهمة في خطتنا لتوفير سيارات كهربائية متميزة في المنطقة. نحن ملتزمون بالتماشي مع أهداف السوق الفلسطيني المتعلق بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، ما يؤدي بشكل إيجابي إلى الإسراع في توجّه فلسطين نحو النقل المستدام والبيئي".

الخدمات وميزة الدعم

تبذل شركة شركة تي بي سي للصناعة و التجارة جهدًا مضاعفًا لضمان رضى العملاء ليمتد إلى ما هو أبعد من شراء سيارات وتفتخر الشركة بمركز خدمة يعمل فيه فنيون خبراء على دراية جيدة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية، الأمر الذي يضمن دعمًا لا مثيل له لمستخدمي فورثينغ، كما تضمن شركة تي بي سي للصناعة و التجارة لهم توفير قطع الغيار بسهولة فهذا يعزز التجربة الملكية.

حول فورثينغ

فورثينغ هي العلامة التجارية العالمية المتميزة لتكنولوجيا التنقل الكهربائي. وتهدف إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للمستخدم يرتكز على الابتكار والإبداع. تستخدم العلامة التجارية بنية التجربة المستدامة (SEA) وتتضمن تقنيات البطاريات الخاصة بها وأنظمة إدارتها وتقنيات المحركات الكهربائية وسلسلة توريد المركبات الكهربائية. وتشمل قيمة فورثينغ المساواة والتنوع والاستدامة، كما تطمح لأن تصبح مزودًا حقيقيًا لحلول النقل.

تدير مراكز البحث والتطوير الخاصة بها في ليوتشو، التي تتميّز بحداثتها وخبرتها العالمية المستوى، فيما يقع مقر شركة فورثينغ Global Design في ليوتشو أيضا وهي موطن فريق دولي متنوع يعمل في مختلف الإختصاصات.

ومنذ أن بدأت العلامة التجارية في تسليم السيارات في تشرين الأول من العام 2021، أعلنت عن خطط للبيع في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية وغيرها من الأسواق الآسيوية، بالاضافة الى خطة للسنوات الخمس المقبلة كي تنجح في تلبية الطلب العالمي المتزايد بسرعة على السيارات الكهربائية.

حول شركة تي بي سي للصناعة و التجارة

تأسست شركة تي بي سي للصناعة و التجارة عام 1999، وهي شركة مملوكة عائليًا ومخصصة حصريًا لأعمال السيارات،. واستطاعت شركة تي بي سي للصناعة و التجارة في صنع سمعة استثنائية في السوق الفلسطيني، وتركت صدى إيجابي مع المصارف والشركات والعملاء. تلتزم الشركة بتقديم تجربة متميزة في شراء السيارات من خلال تجربة الحصول على سيارة جديدة سلسة ومركز خدمة متطور ومركز مبيعات لقطع الغيار مجهز بشكل جيد.

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شركة Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd، باعتبارها واحدة من الشركات الوطنية الكبيرة، هي شركة سيارات محدودة المسؤولية تم إنشاؤها بواسطة شركة Liuzhou Industrial Holdings Corporation وشركة Dongfeng Auto Corporation.

وتغطي مساحة قدرها 2.13 مليون متر مربع وقامت بتطوير العلامة التجارية للسيارات التجارية "دونغفينغ تشنغ لونغ" والعلامة التجارية للسيارات الخاصة "دونغفينغ فورثينغ" مع أكثر من 7000 موظف حاليًا.

تنتشر شبكة التسويق والخدمات الخاصة بنا في جميع أنحاء البلاد. وقد تم تصدير عدد كبير من المنتجات إلى أكثر من 40 دولة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وبفضل فرص تطوير تسويقنا في الخارج، فإننا نرحب ترحيباً حاراً بشركائنا المحتملين من جميع أنحاء العالم لزيارتنا.