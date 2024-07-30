"الاخبار" اللبنانية": سفارات الدول في بيروت بدأت بتفعيل خطط الإخلاء لترحيل رعاياها في حال اندلاع الحرب

وطن: نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن مصادر أمنية قولها إن "سفارات الدول في بيروت بدأت بتفعيل خطط الإخلاء التي كانت قد وضعتها مع بداية الحرب لترحيل رعاياها في حال اندلاع الحرب، والتي تضمنت رصداً للطرقات التي يمكن سلوكها والمطارات العسكرية والموانئ الصغيرة للخروج في حال إقفال مطار بيروت الدولي".

واضافت الصحيفة نقلا عن المصادر قولها أن "الوضع خطير استناداً إلى السلوك الأميركي الذي لم يصل ولا مرة إلى هذه المرحلة من التحذير، إذ إن السفارة كانت تكتفي سابقاً برفع مستوى التحذير لكن ليس بالشكل الذي تقوم به حالياً".

في غضون ذلك قالت الصحيفة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقّى اتصالات من مسؤولين أميركيين والمبعوث الأميركي عاموس هوكشتين "جدّدوا فيه الدعوة إلى ضبط النفس وعدم الرد على أي ضربة"، فيما أكّد رئيس المجلس أن «لبنان لا يريد الحرب لكن لا ضمانات ولا تعهدات بقبول أي اعتداء على لبنان".