جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة قلقيلية، ومعتقلين سابقين من محافظة بيت لحم، وستة شبان وفتية، من بلدتي سلواد شرق رام الله، وثلاثة أشقاء من قرية قبية شمال غرب رام الله.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: محمد طه، وعدي ملوح؛ بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

ومن بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال عمر عايد طقاطقة (28 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوبا، وعثمان يوسف صباح (28 عامًا)، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم؛ بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، فيما اقتحم بلدتي زعترة والعبيدية شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال من سلواد، الفتية: أحمد نائل حامد (17 عامًا) وعدي عواد حماد (17 عامًا)، هيثم عبد الناصر فرج (17عامًا)، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت ثلاثة أشقاء من قرية قبية، وهم: حسين وحسن وياسين محمد الشايب، بعد مداهمة منازلهم.