الاحتلال يهدم منزلًا في دوما جنوب نابلس

وطن: شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم منزلًا في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة ثلاث جرافات مجنزرة، وشرعت بهدم منزل مكون من أربع طوابق في الجهة الغربية من القرية وتعود ملكية للمواطن مأمون دوابشة.

وأشار إلى أن تكلفة بناء المنزل وصلت لنحو 2 مليون شيقل، مؤكدا أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال واستهداف المنازل وهدم بعضها، عدا عن اعتداءات المستعمرين المتكررة.

ويبين تقرير هيئة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من عام 2024، أن الاحتلال نفَّذ 243 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، طالت 318 منشأة متنوعة، ففي محافظة أريحا والأغوار، تم هدم 28 منشأة، وفي الخليل تم هدم 66 منشأة. أما في القدس، فقد تم هدم 85 منشأة، وفي بيت لحم، تم هدم 31 منشأة، وفي جنين تم هدم 34 منشأة، وفي رام الله والبيرة، تم هدم 10 منشآت، وفي سلفيت تم هدم 3 منشآت. وفي طولكرم، فقد تم هدم 21 منشأة، وفي قلقيلية تم هدم 16 منشأة، وفي نابلس، تم هدم 24 منشأة.

وبالإجمال، تم هدم 137 مسكنًا مأهولًا، و36 مسكنًا غير مأهول، و63 مصدر رزق، و61 منشأة زراعية، و21 منشأة أخرى، ليصل مجموع المنشآت المهدمة إلى 318 منشأة، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.