اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس عقب اكتشاف قوة خاصة ومحاصرة منزل

وطن: اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال داخل مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال تم اكتشافها في مخيم العين، وعقب ذلك، اقتحمت آليات الاحتلال المخيم، وحاصرت منزلًا وأطلق الجنود النار بشكل عشوائي.

وفي أعقاب الاشتباكات، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو المخيم، حيث تم إغلاق جميع مداخل المخيم بالكامل ومنع الدخول والخروج منه.

وتوسعت عمليات الاحتلال لتشمل عدة أحياء في مدينة نابلس، حيث وصلت القوات إلى مقربة من وسط المدينة، مما أثار حالة من الخوف بين السكان المحليين.

واعتلت قناصة الاحتلال إلى سطح أحد المنازل في مخيم العين، غرب نابلس، واتخذته موقعًا لرصد الحركة واستهداف الشبان الفلسطينيين.

يتبع…