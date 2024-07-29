مواجهات مع الاحتلال في قرية فحمة واعتقال شاب من اليامون

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، في قرية فحمة، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة، وداهمت عددا من أحيائها، ما أدى لاندلاع مواجهات، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال خلعوا بوابة منزل المواطن محمد جميل صعابنة وألقوا قنبلة صوت داخله، ما تسبب بحالات هلع وخوف بين أفراد أسرته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وكفر راعي وقرية جلبون بمحافظة جنين، وسط إطلاق الرصاص الحي، ونصبت حاجزا عسكريا عند الشارع الرئيسي الرابط بين بلدتي يعبد وعرابة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، الشاب رأفت حفظي محمد فريحات (35 عاما) من بلدة اليامون، غرب جنين، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم.