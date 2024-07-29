طوفان الأقصى" في اليوم الـ 298.. المقاومة توقع مزيدا من القتلى في صفوف جنود الاحتلال وحرب الابادة متواصلة في القطاع والشهداء اكثر من 39 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ298، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

تُواصل فصائل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل البري بقطاع غزة وردت على جرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وذكرت البلاغات أن المقاومة قنصت عددًا من جنود الاحتلال في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، وقصفت بالهاون الثقيل والصواريخ مواقع وثكنات عسكرية إسرائيلية، وفجّرت آليات وناقلات جند.

وتزامنًا مع استمرار الحرب الإجرامية، تتفاقم أوضاع المواطنين الصحية في قطاع غزة، في ظل انعدام مقومات الحياة، والغذاء والدواء، إلى جانب انعدام مواد التنظيف، مما ساعد على انتشار الأمراض بين المواطنين لا سيما الأطفال.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39363 شهيداً و90923 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما اعلن جيش الاحتلال مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 600 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 6000 جريح.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ298: