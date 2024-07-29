إصابة مُسن في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

وطن: أصيب مُسن، مساء اليوم الاثنين، في اعتداء للمستوطنين، جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن يبلغ من العمر 62 عاما، جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، وقد تم نقله إلى مركز طوارىء ابن سينا في حوارة.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونفذوا منذ بداية العام الجاري أكثر من 1334 اعتداءً في الضفة الغربية بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.