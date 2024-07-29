ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية بمدينة غزة

وطن: استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على حي النصر في مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين استُشهدوا وأصيب عدد آخر، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.