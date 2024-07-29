بريطانيا قد تعلّق بعض مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"

وطن: كشفت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية عن توقعٍ بأن تعلّق بريطانيا بعض مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وقال مصدران (إسرائيليان) للصحيفة إن "إسرائيل" تستعد لإعلان تعليق صادرات الأسلحة في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أنّ بريطانيا و"إسرائيل" منخرطتان حالياً في "محادثات مكثفة".

وأشارت "ذا تلغراف" إلى أنّ "نطاق القيود المفروضة على الأسلحة لا يزال غير واضح".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنّ التغيير في السياسة من شأنه أن يمثّل خرقاً كبيراً للعلاقات بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، وذكرت أنّ احتمال تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية قد أثار الغضب والقلق داخل حكومة الاحتلال.

المتحدث باسم الحكومة البريطانية الجديد ة قال للصحيفة: "إن مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي جارية".

وفي وقتٍ سابق اليوم، تحدثت "يديعوت أحرونوت" العبرية عن تقديرات بأنّ لندن ستعلن وقف تصديرها العسكري إلى "إسرائيل" خلال أيام.

وقالت مصادر في بريطانيا، قبل أيام، أنّ النشطاء في البلاد دشنوا مرحلة جديدة من التحركات للضغط على الحكومة من أجل وقف تسليح "إسرائيل".



المصدر: الميادين