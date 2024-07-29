إصابات في تجدد قصف الاحتلال لعدة بلدات جنوب لبنان

وطن: أصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الاثنين، في قصف جديد للاحتلال لعدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر في جنوب لبنان بأن الطائرات الحربية والمسيرات التابعة للاحتلال شنت غارات عنيفة استهدفت بلدات: كفر رمان، وكونين، وكفر حمام، وحولا، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال استهدفت بالقذائف الفوسفورية والأسلحة الرشاشة بلدات: عيترون، وعيتا الشعب، وشبعا، وكفر كلا، ومركبا، ودير ميماس، وميس الجبل، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت في أجواء جنوب لبنان.