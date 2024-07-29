المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع الاحتلال وتموضعات جنوده ومنظوماته التجسسية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الإثنين، أنّ مجاهديها استهدفوا منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخراً في موقع المالكية، بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابة مباشرة. ‏

وفي بيانٍ منفصل، أكدت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت موقع البغدادي التابع للاحتلال بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على الاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة شقرا، ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة.

وفي سياق الردّ على الاغتيال في بلدة شقرا أيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجّهة. ‏

وأعلنت المقاومة ارتقاء اثنين من مجاهديها، شهيدَين على طريق القدس، وهما الشهيد عباس محمد سلامي "زين العابدين"، من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا، جنوبي لبنان، والشهيد عباس فادي حجازي "عباس الحر" من بلدة مجدل سلم، جنوبي لبنان.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام عبرية أنّ فرق الإطفاء تعمل على إطفاء 4 حرائق في تلة "راميم" قرب مفترق "غوما"، نتجت عن سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، مشيرةً إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة مسيّرة من لبنان.

وأفادت مصادر في جنوب لبنان، بأنّ الاحتلال أطلق قنابل متفجرة باتجاه الجانب اللبناني مقابل قرية الغجر، ما أدى إلى اشتعال حريق، بالإضافة إلى قصف أطراف بلدة كفركلا بالقنابل الفوسفورية.

وكانت المقاومة قد نفذت سلسلة عمليات أمس الأحد، استهدفت فيها تموضعات لجنود الاحتلال ونقاط انتشاره في مستوطنتَي المنارة وشتولا، رداً على غارات ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاحتلال على البقاع وجنوب لبنان واستهدافه المنازل المدنية.



المصدر: الميادين